В Адыгее открыли ещё две школы
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
С началом нового учебного года поздравить школьников приехал глава республики Мурат Кумпилов. После церемонии открытия лицея он пообщался со старшеклассниками и ответил на вопросы, связанные с развитием системы досуга и современных возможностей образовательного процесса.
Затем Кумпилов посетил школу в станице Ханской.
«В День знаний хочу пожелать всем учащимся интересной учёбы и отличных отметок. Нам необходимо, чтобы дети республики получали качественное образование, были здоровы и развивали свои таланты, а мы будем создавать все условия для этого», — отметил он.
Также стало известно, что в Калининграде открылась новая школа на Артиллерийской улице. Там будут учиться 2 тыс. детей, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Школа построена в рамках нацпроекта «Образование».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний.