В Адыгее открыли ещё две школы

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В Адыгее открыли две новые школы. Это лицей на 1100 человек в Майкопе и общеобразовательная школа на 250 человек в станице Ханской.
В Адыгее открыли ещё две школы
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

С началом нового учебного года поздравить школьников приехал глава республики Мурат Кумпилов. После церемонии открытия лицея он пообщался со старшеклассниками и ответил на вопросы, связанные с развитием системы досуга и современных возможностей образовательного процесса.

Затем Кумпилов посетил школу в станице Ханской.

«В День знаний хочу пожелать всем учащимся интересной учёбы и отличных отметок. Нам необходимо, чтобы дети республики получали качественное образование, были здоровы и развивали свои таланты, а мы будем создавать все условия для этого», — отметил он.

Также стало известно, что в Калининграде открылась новая школа на Артиллерийской улице. Там будут учиться 2 тыс. детей, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Школа построена в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний.

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