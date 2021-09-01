Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний.
Онищенко поздравил первоклассников с Днём знаний
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru он отметил, что эти дети вступили в очень важный этап своей жизни.

«Надеюсь, что через 11 лет вырастут образованные, воспитанные патриоты нашей страны, которые будут думать о будущем Родины, которые, отталкиваясь от своих знаний, своих талантов, продолжат развивать нашу страну в интеллектуальном, материальном, духовном плане и, конечно, её защищать», — сказал депутат.

Ранее учитель, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Inforeactor рассказал, как лучше делать уроки с детьми.

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