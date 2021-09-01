Невролог Терехова рассказала о причинах нарушения памяти у пожилых людей
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- РИА Новости
В беседе с Nation News она заявила, что повышенное артериальное давление, атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, курение, отсутствие физической активности — факторы риска развития хронической ишемии головного мозга, одним из проявлений которой является ухудшение памяти.
При возникновении жалоб на нарушение памяти нужна консультация врача.
Также желательно поддерживать свой организм в адекватной физической и психологической форме, постоянно тренировать мозг — читать художественную литературу, изучать иностранные языки.
Нередко снижение качества памяти имеет субъективный характер и возникает из-за перенесённого стресса или повышенной нагрузки.
Ранее психолог Анна Неги в беседе с ФАН рассказала, как взрослым детям избежать испорченных отношений с пожилыми родителями и доказать им свою самостоятельность.