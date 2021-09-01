Невролог Терехова рассказала о причинах нарушения памяти у пожилых людей

Врач-невролог клиники академика Ройтберга Анна Терехова рассказала о причинах нарушения памяти у пожилых людей.

В беседе с Nation News она заявила, что повышенное артериальное давление, атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, курение, отсутствие физической активности — факторы риска развития хронической ишемии головного мозга, одним из проявлений которой является ухудшение памяти.

При возникновении жалоб на нарушение памяти нужна консультация врача.

Также желательно поддерживать свой организм в адекватной физической и психологической форме, постоянно тренировать мозг — читать художественную литературу, изучать иностранные языки.

Нередко снижение качества памяти имеет субъективный характер и возникает из-за перенесённого стресса или повышенной нагрузки.

Ранее психолог Анна Неги в беседе с ФАН рассказала, как взрослым детям избежать испорченных отношений с пожилыми родителями и доказать им свою самостоятельность.