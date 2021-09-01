Собянин назвал Москву крупнейшим донором России

Мэр Москвы Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» назвал Москву крупнейшим донором России.

Он отметил, что «Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет».

«Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет», — сообщил мэр.

По словам Собянина, «этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны».

Как сообщала НСН, в Москве планируют подписать семь новых договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» до конца 2021 года.

Также стало известно, что с 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте Москвы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.