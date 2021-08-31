В Москве появятся три новые смотровые площадки

Смотровые площадки в форме видовых балкончиков появятся на набережных острова Балчуг в сентябре.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Две площадки расположатся на Раушской набережной, ещё одна — на Софийской, их вместимость составит семь-десять человек.

Как рассказал заммэра Москвы Пётр Бирюков, комплексное благоустройство острова Балчуг подходит к завершению. В рамках работ обновлялись Садовническая, Софийская, Раушская и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним улицы.

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. жителей Московской области приняли участие в голосовании по выбору лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году в рамках проекта «Парки в лесу».

Телеканал «360» передавал, что на голосование вынесли 62 парковые территории.