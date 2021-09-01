В Москве станут бесплатными пересадки на наземном общественном транспорте

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С 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте Москвы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.
В Москве станут бесплатными пересадки на наземном общественном транспорте
  • АГН «Москва»

Об этом в своём блоге написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — написал он.

Для того чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После этого услуга будет подключена в течение 12 часов.

На Московском центральном кольце ранее в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд. По словам мэра, транспорт будет ходить до 8 сентября. Жители столицы смогут принять участие в голосовании о приобретении городом таких поездов.

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