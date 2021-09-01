Врач дала советы донорам перед процедурой забора крови

Заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М.П. Кончаловского Виолетта Данилец дала советы донорам перед процедурой забора крови.

В беседе с НСН она напомнила, что за три дня нельзя принимать анальгетики и аспирин, а за 48 часов следует воздержаться от спиртного. Также желательно отдохнуть, выспаться.

«Необходимо добавить в свой рацион продукты с содержанием железа. Это у нас бобовые, мясо красное, гречка, яблоки. Можно поддерживать свой организм железом из растительного и животного состава», — рекомендовала Данилец.

Она также назвала доноров настоящими героями, так как без них невозможно спасение жизней.

Ранее руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в беседе с газетой «Известия» рассказала об универсальных донорах крови.