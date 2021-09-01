В Петербурге провели праздничные линейки в честь Дня знаний

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В честь Дня знаний, 1 сентября, в школах Санкт-Петербурга провели торжественные линейки.
В Петербурге провели праздничные линейки в честь Дня знаний
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как пишет Nation News, праздничные линейки провели в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Отмечается, что родителей допустили к присутствию на линейках, но только в средствах индивидуальной защиты.

В Санкт-Петербурге в 2021 году в первый класс пошли 64 тыс. детей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что администрация Санкт-Петербурга выделит 2,5 млрд рублей на создание школьных лабораторий с современным оборудованием. 

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