В Петербурге провели праздничные линейки в честь Дня знаний

В честь Дня знаний, 1 сентября, в школах Санкт-Петербурга провели торжественные линейки.

Как пишет Nation News, праздничные линейки провели в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Отмечается, что родителей допустили к присутствию на линейках, но только в средствах индивидуальной защиты.

В Санкт-Петербурге в 2021 году в первый класс пошли 64 тыс. детей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что администрация Санкт-Петербурга выделит 2,5 млрд рублей на создание школьных лабораторий с современным оборудованием.