В Петербурге провели праздничные линейки в честь Дня знаний
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- РИА Новости
Как пишет Nation News, праздничные линейки провели в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Отмечается, что родителей допустили к присутствию на линейках, но только в средствах индивидуальной защиты.
В Санкт-Петербурге в 2021 году в первый класс пошли 64 тыс. детей.
Ранее «Невские новости» сообщали, что администрация Санкт-Петербурга выделит 2,5 млрд рублей на создание школьных лабораторий с современным оборудованием.