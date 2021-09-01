В школах ЯНАО в новом учебном году будут заниматься около 77 тысяч детей

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В школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в новом учебном году будут заниматься около 77 тыс. детей, заявил во время встречи с салехардскими школьниками глава региона Дмитрий Артюхов.
В школах ЯНАО в новом учебном году будут заниматься около 77 тысяч детей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

При этом Артюхов отметил, что количество первоклассников в регионе в этом году достигло почти 9 тыс.

«Такого не было никогда», — сказал он.

Как рассказали в окружном Департаменте образования, больше всего первоклассников — в Новом Уренгое (200 человек).

«В Салехарде 140 первоклассников, а в Муравленко — 100», — уточнили в ведомстве.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с началом нового учебного года.

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