Путин отметил важность сохранения очного формата обучения

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Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения очного формата обучения.
Путин отметил важность сохранения очного формата обучения
  • Reuters

«Эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если всё время онлайн будете заниматься? Это невозможно. Вот уже один из важнейших критериев успеха, которые должны человека сопровождать, будет утрачен», — сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября. Он также подчеркнул, что планов по введению дистанционного обучения в России нет.

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась о будущем смешанного образования. В беседе с ФАН она заявила, что появилась возможность не тратить время на дорогу в школу или университет, а посвятить его получению новых навыков.

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