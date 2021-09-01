На врио начальника ИВС в Истре после побега заключённых заведено уголовное дело

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врио начальника ИВС в Истре после побега пяти заключённых.
На врио начальника ИВС в Истре после побега заключённых заведено уголовное дело
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета России Ольгу Врадий, врио начальника ИВС задержан по подозрению в превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что задержан четвёртый из пятерых сбежавших из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару.

Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить