На врио начальника ИВС в Истре после побега заключённых заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врио начальника ИВС в Истре после побега пяти заключённых.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета России Ольгу Врадий, врио начальника ИВС задержан по подозрению в превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что задержан четвёртый из пятерых сбежавших из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару.

Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.