Власти Оренбургской области поздравили жителей с началом учебного года

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с началом нового учебного года.

Об этом сообщает RIA56.

«День знаний — это праздник, который близок и дорог каждому из нас. Но особенно он важный и волнительный для наших ребят, которые, переступая порог школы, колледжа или вуза, открывают новый этап своей жизни. Мы начинаем учебный год в очном формате и хотим сохранить его до летних каникул», — заявил Паслер.

По его словам, в Оренбургской области за парты сядут более 238 тыс. школьников, в том числе 28 тыс. первоклассников.

Также с аналогичным поздравлением выступил и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передаёт pobeda26.ru.

«Сегодня 1 сентября — начало нового учебного года. Это больше чем дата в календаре. Этот день оставляет в душе каждого человека добрую память на всю жизнь», — отметил глава региона.

Он пожелал учителям новых достижений и творческого вдохновения, а родителям, бабушкам и дедушкам — гордости за успехи детей и внуков.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили всех учащихся и учителей с Днём знаний.