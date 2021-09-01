Российские космонавты поздравили учеников и учителей с Днём знаний
«Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям — важнейшее условие для прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться», — сказал Новицкий.
По его словам, «знания позволяют сделать невозможное возможным, открывают новые горизонты».
«Выражаем бесконечную признательность и благодарность нашим учителям», — подчеркнул Дубров.
Он также отметил, что труд учителей невозможно переоценить, и пожелал учащимся «всегда добиваться поставленных целей и главное — не утратить интереса ко всему новому».