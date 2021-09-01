Российские космонавты поздравили учеников и учителей с Днём знаний

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех учащихся и учителей с Днём знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса.

«Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям — важнейшее условие для прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться», — сказал Новицкий.

По его словам, «знания позволяют сделать невозможное возможным, открывают новые горизонты».

«Выражаем бесконечную признательность и благодарность нашим учителям», — подчеркнул Дубров.

Он также отметил, что труд учителей невозможно переоценить, и пожелал учащимся «всегда добиваться поставленных целей и главное — не утратить интереса ко всему новому».