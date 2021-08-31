На Дальнем Востоке планируют отремонтировать более 1500 объектов за пять лет

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в соответствии с программой модернизации инфраструктуры Дальнего Востока в регионе планируют отремонтировать более 1,5 тыс. объектов за пять лет, в том числе 1 тыс. дворовых территорий.

«Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель — индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского», — сказал Трутнев в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нужно привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов.

Как подчеркнул Трутнев, в некоторых городах, например в Южно-Сахалинске и Якутске, ситуация уже изменилась к лучшему, но это не значит, что им не нужно помогать.

«Мне кажется, что востребована прежде всего реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под неё 101,7 млрд рублей. Будет построено и отремонтировано 1,5 тыс. объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов», — цитирует вице-премьера kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве рассмотрят проекты развития территорий бывших промзон.