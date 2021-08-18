В Москве рассмотрят проекты развития территорий бывших промзон

Московские власти намерены решить вопрос модернизации территорий бывших промзон в рамках городской программы «Индустриальные кварталы».

Об этом пишет интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт московской мэрии.

Отмечается, что реализация соответствующих проектов благоустройства заброшенных территорий позволит создать порядка 500 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 7 трлн рублей в качестве инвестиций.

В столичном регионе на месте промзон могут появиться в том числе не менее 90 новых детских садов и школ, а также 27 физкультурных комплексов и бассейнов.

«Все проекты комплексного развития территорий предусматривают создание качественной и сбалансированной городской среды для жизни, работы и отдыха горожан», — говорится в сообщении.

Ранее НСН передавала, что в Москве проработают ещё семь проектов комплексного развития территорий бывших промзон.