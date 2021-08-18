В Москве рассмотрят проекты развития территорий бывших промзон

Короткая ссылка
Московские власти намерены решить вопрос модернизации территорий бывших промзон в рамках городской программы «Индустриальные кварталы».
В Москве рассмотрят проекты развития территорий бывших промзон
  • ©mos.ru

Об этом пишет интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт московской мэрии.

Отмечается, что реализация соответствующих проектов благоустройства заброшенных территорий позволит создать порядка 500 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 7 трлн рублей в качестве инвестиций.

В столичном регионе на месте промзон могут появиться в том числе не менее 90 новых детских садов и школ, а также 27 физкультурных комплексов и бассейнов. 

«Все проекты комплексного развития территорий предусматривают создание качественной и сбалансированной городской среды для жизни, работы и отдыха горожан», — говорится в сообщении.

Ранее НСН передавала, что в Москве проработают ещё семь проектов комплексного развития территорий бывших промзон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить