Трутнев прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «Аврора»

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Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «Аврора».
Трутнев прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «Аврора»
  • РИА Новости

«Единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе «Авроры», надо 45 новых самолётов. Их невозможно купить разово, таких возможностей просто у промышленности нет, а некоторые типы судов ещё только предстоит вывести на рынок и получить для них сертификат лётной годности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в правительстве обсуждают схему приобретения самолётов: это будет сделано через лизинговую компанию или напрямую.

Как отметил Трутнев, такой подход позволяет поддержать отечественную авиастроительную отрасль, а также создаёт условия для развития новой авиакомпании, передаёт kp.ru.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России совместно с правительством Сахалинской области и АО «Авиакомпания Аврора» представить в правительство согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании.

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