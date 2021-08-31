Урбанист прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке

Короткая ссылка
Урбанист, социолог Института социально-политических исследований РАН Вадим Безвербный прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.
Урбанист прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что для создания нового города необходимо найти подходящее место, ресурсы и привлечь граждан.

«Кто готов туда в таком количестве переехать? Было заявлено, что в новом городе должно жить минимум 300 тыс. человек», — сказал он.

Безвербный также предложил создать полицейскую агломерацию Хабаровск — Владивосток, куда можно было бы включить населённые пункты, расположенные между ними.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о проекте по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить