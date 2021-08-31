Урбанист прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке
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- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что для создания нового города необходимо найти подходящее место, ресурсы и привлечь граждан.
«Кто готов туда в таком количестве переехать? Было заявлено, что в новом городе должно жить минимум 300 тыс. человек», — сказал он.
Безвербный также предложил создать полицейскую агломерацию Хабаровск — Владивосток, куда можно было бы включить населённые пункты, расположенные между ними.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о проекте по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.