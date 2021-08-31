Урбанист прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке

Урбанист, социолог Института социально-политических исследований РАН Вадим Безвербный прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что для создания нового города необходимо найти подходящее место, ресурсы и привлечь граждан.

«Кто готов туда в таком количестве переехать? Было заявлено, что в новом городе должно жить минимум 300 тыс. человек», — сказал он.

Безвербный также предложил создать полицейскую агломерацию Хабаровск — Владивосток, куда можно было бы включить населённые пункты, расположенные между ними.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о проекте по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.