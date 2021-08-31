В Совфеде прокомментировали ситуацию со школьной медициной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала ситуацию со школьной медициной.

«Вопрос гигиены — один из государственных приоритетов в области здравоохранения и социальной политики, направленных на снижение детской заболеваемости. В апреле 2021 года вышел закон о школьной медицине, в соответствии с которым в школах появятся полноценные медкабинеты, где на постоянной основе будут работать врачи», — заявила она на конференции в МИЦ «Известия».

По её словам, это позволит наладить взаимодействие между родителями, учителями и школьными врачами для защиты здоровья детей в школе и дома.

Как отметила сенатор, также идёт работа над обеспечением необходимых санитарных условий при дистанционном обучении.

«Мы направили ключевым ведомствам рекомендации по повышению уровня осведомлённости педагогов, родителей и учеников о гигиенических требованиях по организации безопасного дистанционного обучения», — добавила Кусайко.

Ранее специалист по вопросам сна, врач-сомнолог, заведующий отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников в беседе с kp.ru рассказал, как восстановить режим сна у детей после летних каникул.