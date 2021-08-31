В Совфеде предложили проводить медосмотры для детей, переболевших COVID-19

Комитет Совета Федерации по социальной политике направил ряд предложений в Минздрав России. Инициативы готовили около трёх месяцев — их выработали на круглом столе в Совфеде. Эксперты пришли к выводу, что здоровью учеников уделяют меньше внимания, чем здоровью дошкольников.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявила зампред комитета Татьяна Кусайко, важно продумать, каким должно быть образование медработников в школе.

«Этот вопрос стоит достаточно остро. В частности, на заседании прозвучала точка зрения, что ординатура вряд ли целесообразна для работы школьным врачом: такое образование дорогое и слишком длительное, что снижает интерес к нему. Уже разработанный профстандарт позволяет замещать позицию школьных врачей специалистам, прошедшим профессиональную переподготовку, и специалистам-бакалаврам», — сказала она.

Сенатор также отметила, что нужно дополнительно определить обязанности школьных медиков, установить продолжительность их рабочего дня.

По мнению парламентариев, не менее важно дополнить систему педиатрического контроля медосмотрами детей, которые переболели коронавирусом. Такую инициативу сенаторы также направили в Минздрав.

«Это поможет держать под контролем возможные изменения», — сказала Кусайко.

Ранее главный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей в беседе с «Петербургским дневником» дала советы родителям по определению COVID-19 у детей.