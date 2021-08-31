Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей».

В июле в Ростуризме сообщили о решении продлить продажи путёвок в рамках туристического кешбэка до 31 августа.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал решение Ростуризма продлить продажи туров по России с кешбэком до конца августа.