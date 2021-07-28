Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до конца августа

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В Ростуризме сообщили о решении продлить продажи путёвок в рамках туристического кешбэка до 31 августа. 
Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до конца августа
  • Pixabay

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что «текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля».

«При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли», — цитирует ТАСС Догузову.

Она добавила, что «у туристов есть ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Ростуризм создал комиссию по контролю качества туристических услуг.

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