Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до конца августа

В Ростуризме сообщили о решении продлить продажи путёвок в рамках туристического кешбэка до 31 августа.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что «текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля».

«При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли», — цитирует ТАСС Догузову.

Она добавила, что «у туристов есть ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Ростуризм создал комиссию по контролю качества туристических услуг.