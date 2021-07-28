В РСТ поддержали решение продлить продажи туров по России с кешбэком до 31 августа

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал решение Ростуризма продлить продажи туров по России с кешбэком до конца августа.
В РСТ поддержали решение продлить продажи туров по России с кешбэком до 31 августа
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«Это хорошее решение. Потому что кэшбек является одной из наиболее востребованных и эффективных программ и даёт возможность и стимулировать спрос, и получать продукт дешевле на 20% как минимум. То, что были рамки сужены, отсекало значительную часть потребителей, которые не успевали, не могли, не планировали приобрести турпродукт», — отметил эксперт.

По словам Барзыкина, в программе уже приняли участие более 2 млн россиян.

«Можно было бы продлить ещё (действие программы. — RT) на бархатный сезон, потому что и тогда есть целевая группа потребителей... Но то, что продлили (до конца августа. — RT), это тоже уже очень хорошо», — заключил он.

Ранее в Ростуризме сообщили о решении продлить продажи путёвок в рамках туристического кешбэка до 31 августа. 

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