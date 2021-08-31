Онищенко рассказал о группе риска среди переболевших COVID-19

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Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о группе риска среди переболевших COVID-19.
Онищенко рассказал о группе риска среди переболевших COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что это старшая возрастная группа.

«Прежде всего это связано со степенью тяжести перенесённого коронавируса, особенно у людей с эндокринными расстройствами, то есть диабетом, и у людей с онкологией, у которых поражена иммунная система. Ну и, конечно, у людей с кардиологической патологией, здесь риск тромбоза сосудов высок», — отметил депутат.

Как отметил Онищенко, сам факт выписки из больницы не должен никого успокаивать, в данном случае очень важны реабилитация и процедуры восстановления.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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