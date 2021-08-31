Вирусолог Ларичев рассказал о причинах болезненности в руке после прививки от COVID-19

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Вирусолог Виктор Ларичев рассказал о причинах болезненности в руке после прививки от COVID-19.
Вирусолог Ларичев рассказал о причинах болезненности в руке после прививки от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Прежде всего это небольшая травма. Когда мы туда вводим раствор, там раздвигаются и прижимаются ткани. С другой стороны, там есть компоненты, которые организм не принимает. Есть реакция организма на эти вещества, но в вакцине без них не обойтись», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это местная реакция.

Как отметил Ларичев, после введения второго компонента рука болит меньше, что связано с подготовленностью организма к повторной прививке.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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