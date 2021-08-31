Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе. Его заявление опубликовано на официальном информационном портале республики.

«На сегодня, как я уже сказал, ситуация переломлена. В эти дни идёт дотушивание шести пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах», — заявил Николаев.

По его словам, «на территории республики нет угрозы ни одному населённому пункту».

«В ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации в Якутии будет снят», — добавил глава региона.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников рассказал, что площадь сгоревших в этом году лесов превысила 8 млн га.