Глава Рослесхоза Советников рассказал об ущербе от лесных пожаров в России

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников рассказал, что площадь сгоревших в этом году лесов превысила 8 млн га.
Глава Рослесхоза Советников рассказал об ущербе от лесных пожаров в России
  • РИА Новости

Ситуацию он прокомментировал в беседе с «Известиями».

«Первые итоги уже подведены. Этот сезон — один из самых сложных за всю историю наблюдений. Площадь пожаров превысила 8 млн га. Наиболее напряжённая ситуация была в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области. По итогам сезона площадь пожаров будет ещё больше», — сказал Советников.

В то же время он уточнил: говоря о площади, пройденной огнём, специалисты не имеют в виду, что вся растительность сгорела там полностью, — речь идёт о 10—15% погибших деревьев. 

«Это характерно для Якутии, где растёт лиственница, поэтому большинство деревьев там продолжает расти. После того, как с пожарами будет покончено, мы обследуем все пострадавшие площади, посмотрим, сколько деревьев погибло и сколько выжило. После этого будем считать ущерб», — заключил глава ведомства.

Как ранее сообщал «Взгляд», в августе состоялась третья общероссийская акция «Сохраним лес».

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