Кабмин направит около 2 млрд рублей на поддержку библиотек и детских театров

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 2 млрд рублей на поддержку библиотек и детских театров в российских регионах.

«Будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры, библиотеки в регионах. Для этого правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

Мишустин уточнил, что финансы пойдут на обеспечение учреждений новыми книгами, техникой для работы в интернете, а также создадут условия для людей с ограничениями по здоровью.

В театры поставят новое звуковое и световое оборудование и заменят кресла.

Правительство планирует модернизировать 30 театров и 150 библиотек.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на создание модельных библиотек выделили 10 млн рублей.