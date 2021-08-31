Кабмин направит около 2 млрд рублей на поддержку библиотек и детских театров

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 2 млрд рублей на поддержку библиотек и детских театров в российских регионах.
Кабмин направит около 2 млрд рублей на поддержку библиотек и детских театров
  • РИА Новости

«Будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры, библиотеки в регионах. Для этого правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

Мишустин уточнил, что финансы пойдут на обеспечение учреждений новыми книгами, техникой для работы в интернете, а также создадут условия для людей с ограничениями по здоровью.

В театры поставят новое звуковое и световое оборудование и заменят кресла.

Правительство планирует модернизировать 30 театров и 150 библиотек.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на создание модельных библиотек выделили 10 млн рублей.

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