В Тюменской области на создание модельных библиотек выделили 10 млн рублей

В Тюменской области из федерального бюджета выделено 10 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек, более 1,8 млн рублей — на комплектование новыми книгами фондов государственных и муниципальных библиотек.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как заявил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, ещё 74,4 тыс. рублей правительство выделило на техническое оснащение детских театров.

Он также уточнил, что средства на оснащение детских театров выделены дополнительно к 214,16 тыс. рублей субсидий Тюменской области, уже заложенных в федеральном бюджете на 2021 год.

«Задачи по пополнению, модернизации и созданию библиотек, по поддержке творческой деятельности детских театров в регионах поставлены президентом России в его послании Федеральному собранию», — уточнил депутат.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее открыли восемь модельных библиотек с 2019 года.