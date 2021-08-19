В библиотеках Москвы начали принимать электронную версию читательского билета

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В московских библиотеках начали принимать электронную версию читательского билета.
В библиотеках Москвы начали принимать электронную версию читательского билета
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В Москве сделан ещё один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек. Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию — достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, на данный момент оформлено более 560 тыс. единых читательских билетов. Электронный вариант можно получить на mos.ru.

Как отметил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, для некоторых горожан электронные карты могут быть удобнее пластиковых, поскольку их невозможно где-то забыть, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на создание модельных библиотек выделили 10 млн рублей.

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