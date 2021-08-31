Фестиваль «Тюменская осень» пройдёт в сентябре в Тюмени
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Всего в рамках мероприятия будет открыта 181 площадка. Жители города смогут поучаствовать в викторине и получить подарки, посмотреть концерты, принять участие в спортивных состязаниях, а также в мастер-классах от тюменских ремесленников.
Отмечается, что на фестивале также будет работать ярмарка местных товаропроизводителей.
Кроме того, все желающие смогут проверить своё здоровье и сделать прививки против COVID-19.
Как ранее сообщала НСН, гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» прошёл в подмосковной Истре.