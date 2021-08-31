В Москве переболевшим COVID-19 предложат пройти углублённую диспансеризацию

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RT
Переболевшие коронавирусом жители Москвы смогут бесплатно пройти углублённую диспансеризацию. Как сообщили в пресс-службе столичного мэра и правительства, на эти цели выделено почти 850 млн рублей.
В Москве переболевшим COVID-19 предложат пройти углублённую диспансеризацию
  • Reuters

Отмечается, что медосмотр будет проходить в два этапа. Первый из них будет состоять из консультации терапевта и семи анализов.

«На проведение углублённой диспансеризации в 2021 году Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования выделили целевые средства из федерального бюджета в размере 847,6 млн рублей», — говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5,8 млрд рублей на проведение углублённой диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом.

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