Диетолог поделилась мнением об «опасности» входящих в состав картофеля элементов

Главный диетолог центра снижения веса Bodycamp, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова поделилась мнением об элементах, входящих в состав картофеля, и их влиянии на здоровье человека.

«В картофеле и баклажане действительно есть соланин, но, насколько мне известно, это не влияет на здоровье человека», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, бывают случаи, когда организм остро реагирует на то или иное вещество в овоще или фрукте, но это связано с индивидуальной непереносимостью.

«От зелёного картофеля можно получить какую-то интоксикацию. Я не знаю ни одного исследования, которое показывает, что люди от этого страдали... Если мы говорим о каких-то заболеваниях, ограничения могут быть, а так — нет», — пояснила Нефёдова.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Inforeactor дала советы по употреблению фруктов и овощей.