Два человека погибли в результате ДТП в Новосибирске

В левобережной части Новосибирска автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжёлыми травмами в больницу, также ещё два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, все пострадавшие — мужчины.

ДТП произошло в ночь на 31 августа.

В ГИБДД рассказали, что автомобиль Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту в сторону левобережной части Новосибирска.

По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, ещё четверо пострадали.