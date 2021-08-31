Два человека погибли в результате ДТП в Новосибирске
«В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжёлыми травмами в больницу, также ещё два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, все пострадавшие — мужчины.
ДТП произошло в ночь на 31 августа.
В ГИБДД рассказали, что автомобиль Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту в сторону левобережной части Новосибирска.
По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, ещё четверо пострадали.