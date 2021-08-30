В Петербурге началась прививочная кампания от гриппа

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.
В Петербурге началась прививочная кампания от гриппа
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сезонный грипп может дать тяжёлые осложнения при любом заболевании. Необходимо дополнительно обезопасить себя и окружающих», — заявил губернатор Александр Беглов.

Сделать прививку можно в медицинских учреждениях, а также в передвижных пунктах, которые расположены у станций метро «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас».

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить