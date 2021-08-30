В Петербурге началась прививочная кампания от гриппа
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Сезонный грипп может дать тяжёлые осложнения при любом заболевании. Необходимо дополнительно обезопасить себя и окружающих», — заявил губернатор Александр Беглов.
Сделать прививку можно в медицинских учреждениях, а также в передвижных пунктах, которые расположены у станций метро «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас».
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.