В Петербурге началась прививочная кампания от гриппа

В Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сезонный грипп может дать тяжёлые осложнения при любом заболевании. Необходимо дополнительно обезопасить себя и окружающих», — заявил губернатор Александр Беглов.

Сделать прививку можно в медицинских учреждениях, а также в передвижных пунктах, которые расположены у станций метро «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас».

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.