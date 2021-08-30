В Красноярске появится отделение трансплантации костного мозга
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- РИА Новости
В отделении будет пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, что позволит проводить до 40 пересадок в год. Это должно полностью обеспечить потребность в трансплантациях для пациентов из Красноярского края и частично для детей из близлежащих регионов Сибирского федерального округа.
Строительство будет проходить на средства федерального и регионального бюджетов, а также с помощью благотворительных пожертвований. Общая стоимость проекта оценивается в 353,4 млн рублей.
«Врачи, которые работают в этой красноярской больнице, — настоящие энтузиасты, подвижники и, конечно, большие профессионалы. Они прошли нужное обучение, умеют делать трансплантации костного мозга и хотят спасать детей. А мы — местный бизнес, государство, фонды — просто должны им в этом помочь», — заявила Хаматова.
Со своей стороны, Усс отметил, что на базе центра будут работать врачи отделения гематологии, которые уже на протяжении нескольких лет проходят обучение у лучших врачей страны, занимающихся трансплантологией костного мозга.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей за пять лет на лекарства от редких заболеваний.