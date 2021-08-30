В Красноярске появится отделение трансплантации костного мозга

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Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, губернатор Красноярского края Александр Усс, главный врач Красноярского краевого центра охраны материнства и детства Вадим Янин и министр здравоохранения региона Борис Немик дали старт строительству отделения трансплантации костного мозга.
В Красноярске появится отделение трансплантации костного мозга
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

В отделении будет пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, что позволит проводить до 40 пересадок в год. Это должно полностью обеспечить потребность в трансплантациях для пациентов из Красноярского края и частично для детей из близлежащих регионов Сибирского федерального округа.

Строительство будет проходить на средства федерального и регионального бюджетов, а также с помощью благотворительных пожертвований. Общая стоимость проекта оценивается в 353,4 млн рублей.

«Врачи, которые работают в этой красноярской больнице, — настоящие энтузиасты, подвижники и, конечно, большие профессионалы. Они прошли нужное обучение, умеют делать трансплантации костного мозга и хотят спасать детей. А мы — местный бизнес, государство, фонды — просто должны им в этом помочь», — заявила Хаматова.

Со своей стороны, Усс отметил, что на базе центра будут работать врачи отделения гематологии, которые уже на протяжении нескольких лет проходят обучение у лучших врачей страны, занимающихся трансплантологией костного мозга.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей за пять лет на лекарства от редких заболеваний.

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