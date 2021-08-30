Путин совершит рабочую поездку на Дальний Восток с 1 по 4 сентября

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Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку на Дальний Восток с 1 по 4 сентября.
Путин совершит рабочую поездку на Дальний Восток с 1 по 4 сентября
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме.

1 сентября Путин посетит во Владивостоке всероссийский детский центр «Океан», где проведёт приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками.

2 сентября президент посетит введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

На 3 сентября запланировано участие Путина в пленарной сессии Восточного экономического форума.

Также сообщалось, что Путин на следующей неделе по пути из Владивостока посетит космодром Восточный.

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