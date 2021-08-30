В Прикамье напомнили работникам образовательных учреждений о важности вакцинации

В Минздраве Пермского края обратили внимание, что с началом учебного года возрастают риски распространения коронавирусной инфекции. Поэтому взрослым, не имеющим противопоказаний, рекомендовано пройти вакцинацию.

Для этих целей в регион было доставлено ещё 22 800 комплектов препарата «Спутник V», пишет properm.ru.

«Вы знаете, что дети тоже болеют коронавирусной инфекцией. В коллективе опасность заражения возрастает многократно», — объяснила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Как отмечается, вакцинацию в регионе прошли уже более 90% сотрудников медорганизаций, показателя в 66% удалось достигнуть в образовательных учреждениях, 65% — в организациях социального обслуживания, 63,5% — на промышленных предприятиях.

Как ранее сообщало URA.RU, в новом учебном году образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа должны будут придерживаться специальных правил, введённых из-за пандемии.