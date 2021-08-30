Путин представил трёх кандидатов на пост главы Северной Осетии

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Президент России Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии, сообщил ТАСС спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.
Путин представил трёх кандидатов на пост главы Северной Осетии
  • Reuters

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», — сказал Мачнев.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

Также он предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.

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