Путин представил трёх кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии, сообщил ТАСС спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», — сказал Мачнев.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

Также он предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.