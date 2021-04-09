Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии

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Российский лидер Владимир Путин предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.
Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил президент, 9 апреля он подпишет указ о назначении Меняйло на данный пост.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.

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