Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии

Российский лидер Владимир Путин предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил президент, 9 апреля он подпишет указ о назначении Меняйло на данный пост.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.