Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии
Российский лидер Владимир Путин предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.
- © РИА Новости / Алексей Дружинин
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнил президент, 9 апреля он подпишет указ о назначении Меняйло на данный пост.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
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