Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.
Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Принять отставку главы Республики Северная Осетия — Алания Битарова В.З. по собственному желанию», — говорится на сайте Кремля.

Ранее Путин предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.

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