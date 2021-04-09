Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.
- © РИА Новости / Александр Астафьев
«Принять отставку главы Республики Северная Осетия — Алания Битарова В.З. по собственному желанию», — говорится на сайте Кремля.
Ранее Путин предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.
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