Юрист прокомментировала законопроект о сожительстве

Короткая ссылка
Кандидат юридических наук эксперт общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Анна Швабауэр прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку.
Юрист прокомментировала законопроект о сожительстве
  • Pixabay

В беседе с ФАН юрист назвала минусы данного законопроекта.

«Факт публичного совершения таких значимых вещей, как брак, — это крайне важно для нашей демографической политики. Здесь имеет значение и моральная составляющая, и юридическая. С юридической точки зрения на практике будет хаос. Что такое пятилетнее сожительство? С какого дня это будет считаться? А если человек неделю живёт дома, а три недели в разлуке?» — объяснила эксперт.

Швабауэр уверена, что данный законопроект вызовет множество юридических споров.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить