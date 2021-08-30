Юрист прокомментировала законопроект о сожительстве

Кандидат юридических наук эксперт общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Анна Швабауэр прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку.

В беседе с ФАН юрист назвала минусы данного законопроекта.

«Факт публичного совершения таких значимых вещей, как брак, — это крайне важно для нашей демографической политики. Здесь имеет значение и моральная составляющая, и юридическая. С юридической точки зрения на практике будет хаос. Что такое пятилетнее сожительство? С какого дня это будет считаться? А если человек неделю живёт дома, а три недели в разлуке?» — объяснила эксперт.

Швабауэр уверена, что данный законопроект вызовет множество юридических споров.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.