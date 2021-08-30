В первом полугодии 2021 года в Сочи отдохнули более 5 млн человек

Курорты Сочи с начала года посетили более 5 млн отдыхающих, летний сезон в условиях коронавирусных ограничений можно назвать успешным, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, турпоток в июне составил более 870 тыс. туристов, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Копайгородский выразил благодарность всем работникам туриндустрии и гостям курорта за то, что они с пониманием отнеслись к новым правилам заселения в связи с пандемией COVID-19.

«Почти 70% из них приезжают с прививкой от коронавируса, остальные могут удобно для себя вакцинироваться в местных пунктах, их у нас более 30, причём четыре из них работают на базе гостиничных комплексов», — отметил он в своём Telegram-канале.

По прогнозам властей, в 2021 году курорты Сочи примут в общей сложности около 6,5 млн отдыхающих.

В соответствии с новыми правилами с 1 августа заселиться в отели и гостиницы на Кубани могут только граждане, которые готовы предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский документ, подтверждающий факт перенесённого не более полугода назад заболевания. Также туристов разрешается размещать в случае, если они дадут добровольное согласие на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

4 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался о возможности отменить ограничения.