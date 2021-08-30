Медик Ткаченко рассказала об универсальных донорах крови

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала об универсальных донорах крови.

«В настоящее время по закону переливать кровь можно только с идентичными группами», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

В то же время, по её словам, если исходить из биологии, первая группа крови является универсальным донором, её можно переливать любой другой группе.

«А четвёртая — универсальным реципиентом (человеку с четвёртой группой можно перелить любую из групп)», — объяснила Ткаченко.

Ранее руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова в беседе с НСН рассказала о пользе донорства крови.