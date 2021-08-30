Правозащитник призвал Тимченко объяснить, зачем «Медуза» получает целевое финансирование из-за рубежа

Основатель Общественного комитета по расследованию иностранных вмешательств Александр Ионов в интервью RT призвал руководство издания «Медуза»* «встретиться в студии и открыто признать» получение зарубежных целевых грантов, а также то, что некоторые сотрудники телеканала «напрямую получают деньги из Америки».

«Зачем Тимченко (основатель «Медузы» Галина Тимченко. — RT) «мочит» Россию? Зачем ей это надо? Кто её попросил это делать? И почему она целевые гранты получает, которые непосредственно касаются журналистской деятельности? И почему люди, которые у нее работают, напрямую получают деньги из Америки? Пусть на эти вопросы она честно ответит телезрителю», — заявил Александр Ионов в беседе с Виталием Серукановым, ведущем рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT.

Ранее Ионов сообщил RT, что у основанного им комитета «есть фактура», которой, по его мнению, достаточно для признания «Медузы» нежелательной организацией на территории России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.