Упавший на Камчатке вертолёт Ми-8 был поднят со дна озера

Короткая ссылка
Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 подняли со дна Курильского озера, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вертолёт подняли на 40 м», — сообщил Василевский, отметив, что на данный момент он он находится в 570 м от берега.

Отмечается, что вертолёт закрепили на понтонах, его планируется доставить как можно ближе к берегу, а в дальнейшем удалить из акватории озера.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить