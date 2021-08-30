Упавший на Камчатке вертолёт Ми-8 был поднят со дна озера

Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 подняли со дна Курильского озера, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вертолёт подняли на 40 м», — сообщил Василевский, отметив, что на данный момент он он находится в 570 м от берега.

Отмечается, что вертолёт закрепили на понтонах, его планируется доставить как можно ближе к берегу, а в дальнейшем удалить из акватории озера.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.