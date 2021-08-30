Упавший на Камчатке вертолёт Ми-8 был поднят со дна озера
Об этом сообщает ТАСС.
«Вертолёт подняли на 40 м», — сообщил Василевский, отметив, что на данный момент он он находится в 570 м от берега.
Отмечается, что вертолёт закрепили на понтонах, его планируется доставить как можно ближе к берегу, а в дальнейшем удалить из акватории озера.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.