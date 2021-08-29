СК проверит рассекреченные ФСБ данные о казнях мирных жителей в Орловской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные факты о казнях мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.

Как напомнили в ведомстве, СМИ сообщили, что управление ФСБ России по Орловской области рассекретило документы, в которых приведены имена карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей, в том числе грудных детей, на занятой оккупантами территории области.

Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад.

Речь идёт о карателях из числа выходцев с Украины, которые руководили массовыми казнями мирных жителей в Орловской области. Жертвами карательного отряда тогда стали 170 человек.

Среди материалов есть протоколы допросов Александра Родина, служившего в карательном отряде «Украинская компания». Он признался, что убил семь человек, в том числе трёх детей, а также назвал имена других членов отряда.