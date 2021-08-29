ФСБ раскрыла имена украинцев, руководивших казнями во время Великой Отечественной войны

ФСБ России рассекретила данные о карателях из числа выходцев с Украины, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирных жителей в Орловской области. Жертвами карательного отряда тогда стали 170 человек, в том числе младенцы, женщины и старики, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В числе этих материалов — протоколы допросов некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде «Украинская компания», который был создан в июне 1942 года. Указание о его создании дал командир 134-й пехотной дивизии вермахта генерал Ганс Шлеммер.

Как отмечается, в руководство отряда входили уроженцы Украины. В командном составе были командиры взводов Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семён Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Пётр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

По данным агентства, эта «бригада смерти» зверствовала в Знаменском районе.

Сам Родин признался, что убил семь человек, в том числе трёх детей в возрасте до восьми лет, говорится в материале.

«Впоследствии же, когда отряд выполнил свою задачу, поставленную немецким командованием, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа», — рассказал он.

В итоге карателю предъявили обвинение в измене Родине, пишет агентство.

Ранее ФСБ рассекретила данные, согласно которым Япония планировала в 1945 году применить против Советского Союза бактериологическое оружие, в основе которого были бы в том числе возбудители сибирской язвы.