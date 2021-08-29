В Воронежской области произошло ДТП с шестью пострадавшими

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В Бобровском районе Воронежской области в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе дети, заявили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Отмечается, что автомобильная авария произошла на 621 км автодороги М4 «Дон».

Водитель «Toyota» наехал на стоящий автомобиль «Skoda». Данный автомобиль допустил заднее столкновение с автомобилем «Kia», который также самопроизвольно столкнулся с впереди стоящим автобусом «Man».

«Пострадали водитель автомобиля «Skoda» и два его пассажира, мальчики 14 и восьми лет, пассажирки автомобиля «Kia» 46, 18 лет и восьми лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронеже пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка.

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