Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронеже пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Об этом рассказали в региональном управлении МВД России.

«В результате ДТП водитель ВАЗ-2101, а также пассажиры Mitsubishi Montero — 38-летняя женщина, девочки девяти и пяти лет — с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, столкновение автомобилей произошло на регулируемом перекрёстке в Воронеже.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что при ДТП на участке трассы Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе Псковской области три человека погибли, ещё двое пострадали.