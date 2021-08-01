Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже
«В результате ДТП водитель ВАЗ-2101, а также пассажиры Mitsubishi Montero — 38-летняя женщина, девочки девяти и пяти лет — с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительным данным, столкновение автомобилей произошло на регулируемом перекрёстке в Воронеже.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что при ДТП на участке трассы Р23 Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе Псковской области три человека погибли, ещё двое пострадали.