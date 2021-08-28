В Минздраве высказались об охране здоровья школьников

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания заявил, что «охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов».

«Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Салагая.

По его словам, «на сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники: они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции».

«Поэтому крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся, важно, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно коронавируса», — заявил он.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов высказался о противоэпидемических мерах в школах.

Согласно данным на 28 августа, в России в течение суток зарегистрировали 19 492 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране был выявлен 6 863 541 случай инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.